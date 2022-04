LIVORNO FERRARIS. Anche a Livorno Ferraris sarà installata una “panchina gialla”, simbolo della ricerca sull’endometriosi: l’inaugurazione è prevista sabato 30 aprile alle 10 in piazza Possis. Sulla panchina sarà applicata una targa con un codice QR: visualizzandolo si accederà a un filmato dedicato all’endometriosi, che spiegherà nei dettagli la patologia.

L’iniziativa fa parte del progetto “Endopank”, promosso dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, e si inserisce in un progetto più ampio, volto ad informare e sensibilizzare sugli effetti della malattia, per la quale attualmente non c’è cura.