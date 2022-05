LIVORNO FERRARIS. Torna a suonare in paese lo “Stefano Ivaldi jazz group”. Dopo l’applaudito concerto tenutosi al Palatenda di piazza Possis nel settembre scorso, la band ne terrà un altro la sera di sabato 21 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

L’evento, intitolato “Dolcezze in swing”, è organizzato dal Comitato pro restauri chiesa parrocchiale: tutto il ricavato sarà devoluto a favore dei lavori di restauro dei quadri della Via Crucis della chiesa di San Lorenzo. I presenti potranno, ascoltando il concerto, ammirare le tele riportate all’antico splendore dalle sapienti mani della restauratrice Maria Giachetti di Settimo Rottaro. Il lavoro, durato diversi mesi, ha permesso di salvare i dipinti, alcuni ormai in condizioni quasi disperate.

La formazione musicale è capitanata dal violinista Stefano Ivaldi, con Franco Ivaldi alla chitarra, Max Lafronza al contrabbasso e Umberto Garavoglia alla fisarmonica. Il concerto verterà principalmente sui celebri Standards del Jazz statunitense, ma con ampie incursioni nello swing di tradizione francese.

