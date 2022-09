Torna anche quest’anno “Puliamo il mondo”, iniziativa di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali, promossa da Legambiente e a cui aderisce anche il Comune di Livorno Ferraris. Le attività sono previste per venerdì 30 settembre e vedranno coinvolti gli studenti delle classi 1a A e B e 2a A e B della scuola media. Gli alunni saranno divisi per squadre, e andranno a pulire determinate zone di Livorno Ferraris.

«L’iniziativa – commenta l’assessore Davide Mosca – è volta a sensibilizzare i nostri giovani sull’educazione civica e sul tenere pulito il bene pubblico. Sono già diversi anni che “Puliamo il mondo” si svolge anche nel nostro paese, con risultati più che apprezzabili sul senso civico dei ragazzi livornesi».

Sabato 1° ottobre, poi, l’iniziativa sarà riproposta agli adulti, che armati di guanti e utensili puliranno altre zone del territorio. «Quest’anno – aggiunge Mosca – anche l’associazione Adbt Basket ha aderito alle attività proposte. Vedremo quindi molte persone intente a pulire le nostre strade. Sarà anche un modo per persone che non si conoscono, ma con un obiettivo comune, di incontrarsi mentre si fa del bene all’ambiente e al nostro paese».

Per partecipare all’iniziativa il Comune ha erogato un contributo a favore della Fondazione Legambiente Innovazione con sede a Milano, per la fornitura di un “pacco per adulto”, che comprende materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti, e di un “pacco ridotto per bambino”, con lo stesso materiale per 25 bambini e 5 adulti, per una spesa complessiva di 570 euro.

Commenti