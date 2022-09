In paese si corre giocando con i colori. Per domenica 18 settembre il Comitato Genitori organizza infatti “The Color Life Run Party”; l’iniziativa è aperta e rivolta a tutte le fasce d’età. A spiegarne i dettagli è Barbara Terzago, presidente del Comitato Genitori: «Il nostro intento è aggregare più persone possibile, di tutte le fasce d’età. La corsa potrà essere svolta sia a livello competitivo, sia per puro divertimento; sarà aperta a tutti, dalle mamme col passeggino alle persone anziane, senza obbligo di fare tutto il percorso. Ovviamente, ci si spruzzerà con tanti colori».

La partenza è prevista per le 15,30 dall’area industriale ex Pirelli con arrivo in piazza Possis, dove con la collaborazione della Pro Loco verranno proposti pane e nutella, hot dog e bevande, oltre alle ultime spruzzate di colore, musica e qualche fotografia per celebrare l’iniziativa. La partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 3 anni, mentre costa 5,82 euro per tutte le altre fasce d’età. Per informazioni sulle iscrizioni contattare il 339.6893187.

