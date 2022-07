A livello calcistico in paese non esiste solo il Livorno 1926. Recentemente si sta infatti facendo strada un’altra società, nata con lo scopo di partecipare al campionato Csi. Il “progetto CSI” a Livorno Ferraris rinasce nel 2019 con l’intento di valorizzare un contesto sportivo, e avere un compagine all’interno di un movimento che negli ultimi anni ha avuto una notevole crescita in termini di società affiliate e di livello tecnico. La società ha l’obiettivo di valorizzare e far crescere un movimento formato prevalentemente da ragazzi del paese, creando un gruppo unito nello [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.