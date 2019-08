LIVORNO FERRARIS. Socrem s’è rivolta al Tar per fermare la costruzione del tempio crematorio

Con una delibera di Giunta dell’11 luglio scorso il Comune ha formalmente deciso di costituirsi in giudizio, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, avverso il ricorso proposto dalla Socrem Torino che ha chiesto l’annullamento della deliberazione consiliare n. 8 del 15 aprile 2019 e di tutti gli atti comunque connessi. Con quella delibera, infatti, il Consiglio comunale ha adottato il progetto preliminare della variante parziale 2-2019 al Piano Regolatore, finalizzata a prevedere un ampliamento dell’area cimiteriale sul fronte sud ed apportare una conseguente modifica della relativa fascia di rispetto: un atto urbanistico necessario per consentire la costruzione di un tempio crematorio.

