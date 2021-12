LIVORNO FERRARIS. Svuotava le cantine ma poi abbandonava i rifiuti in campagna. Non aveva nessuna autorizzazione alla gestione di quanto doveva smaltire: così se ne liberava nei terreni agricoli di Livorno Ferraris. I carabinieri del Nucleo informativo antincendio boschivo di Vercelli e della stazione carabinieri forestali di Vercelli hanno denunciato un cittadino italiano per gestione illecita di rifiuti non pericolosi. Le indagini dei militari effettuate su alcuni rifiuti abbandonati rinvenuti in diversi terreni agricoli hanno permesso di risalire al responsabile degli abbandoni. L’uomo, mediante annunci online, offriva il servizio di svuota [...]



