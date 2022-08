In paese la fine di agosto è caratterizzata dalla tradizionale festa patronale di San Lorenzo. I festeggiamenti sono infatti previsti dal dal 26 al 30 agosto.

L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di iniziative, dopo gli anni di restrizioni causate dall’emergenza sanitaria. Saranno cinque le serate musicali proposte dalla Pro Loco.

La festa inizierà venerdì 26 agosto alle 19,30, con l’apertura dello stand gastronomico. La serata musicale inizierà alle 22 con un dj set, che cederà il posto a “Just 4 Deejays” dalle 23.

Il pomeriggio di sabato 27 sarà invece dedicato all’inaugurazione di “Viaggia senza confini”, progetto di valorizzazione turistica, con ritrovo alle 16,30 in piazza Galileo Ferraris. Alle 19,30 aprirà il tradizionale stand gastronomico, mentre alle 22 ci sarà la musica proposta da Dj Andrew. La serata si concluderà alle 23 con “2000 in spinta”, nuovo format per ballare e divertirsi con le hit dagli anni 2000 a oggi.

Domenica 28, apertura dello stando gastronomico alle 19,30. Alle 22,30 ancora musica, con l’esibizione della “Rocketti Band”, tributo a Vasco Rossi.

Lunedì 29 ci sarà la serata forse più attesa, con il duo comico “I Panpers”. Al termine dello spettacolo, la serata si concluderà con la musica proposta da “Frank”. Anche in questo caso lo stand gastronomico in piazza Possis sarà aperto dalle 19,30.

La festa si concluderà martedì 30 , con le fontane danzanti di “Dominici’s”. Ad introdurre la serata in attesa del buio sarà giovane band dei “Jekos”.

Per tutta la durata della festa in piazza Possis sarà presente il luna park.

