Il paese è pronto ad accogliere la “Leva delle Leve”, in programma sabato 9 luglio in piazza Possis, con i festeggiamenti che inizieranno alle 21.30. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta Giovani, in collaborazione con la Pro Loco. La serata sarà animata dai dj Frank Anania, Fabry Xs, Luca Bax, Las, Rev. Yugo e Dany*S.

La “Leva delle Leve” sarà anche occasione per la leva 2002 di festeggiare con un po’ di ritardo, come spiega il vicepresidente della Pro Loco, Ivan Decaroli: «Nell’organizzare l’evento si è deciso di far festeggiare la Leva anche ai ragazzi del 2002, che a causa del Covid hanno dovuto rinunciare a tutto. Quella del 9 luglio potrebbe definirsi come una Leva delle Leve». I ragazzi del 2002 faranno quindi il oro ingresso tutti insieme, tra di loro e accompagnati dai genitori, come da tradizione.

