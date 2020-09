LIVORNO FERRARIS. Rovescia cassonetti e danneggia le auto, arrestato un 34enne

E’ stato sorpreso a rovesciare cassonetti e a danneggiare automobili parcheggiate, e all’arrivo della polizia ha anche minacciato e aggredito gli agenti. Un uomo di 34 anni di Livorno Ferraris (Vercelli) è stato arrestato la scorsa notte per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, in compagnia di tre amici, è stato rintracciato dopo una segnalazione di un residente che ha visto il gruppetto danneggiare le auto in una via centrale.

Sottoposti a controllo, uno di loro ha iniziato a dare in escandescenze tanto che è stato necessario l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri. Una volta bloccato, il 34enne, che si trovava sotto effetto di stupefacenti e alcool, è stato ammanettato e portato in carcere. Sono in corso ulteriori indagini per appurare ulteriori responsabilità a carico degli altri tre individui che si trovano in compagnia dell’arrestato.

Commenti