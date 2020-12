LIVORNO FERRARIS. Per Natale la Biblioteca comunale regala libri

Per Natale la Biblioteca comunale regalerà libri. Non potendo quest’anno condividere con i compaesani i tradizionali momenti di festa e di scambio di auguri come il pranzo degli anziani e l’inaugurazione del presepe, l’Amministrazione comunale ha pensato a un’iniziativa alternativa per dimostrare vicinanza alla popolazione durante le [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti