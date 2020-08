LIVORNO FERRARIS. Patronale, tre serate di gastronomia e spettacoli

In occasione della patronale (la ricorrenza liturgica di San Lorenzo sarebbe il 10 agosto, ma qui lo si festeggia sempre a fine mese) la Pro Loco livornese, con il contributo del Comune e la collaborazione dell’associazione Arti & Mestier,i organizza in piazza Possis e in piazza Galileo Ferraris tre serate di divertimento e gastronomia.

S’inizia venerdì 28: alle 19,30 apertura dello stand gastronomico con Fritto misto alla piemontese; alle 21,30 apertura dei festeggiamenti, alle 22,30 show del comico e attore Maurizio Lastrico, noto per le sue apparizioni televisive nella trasmissione Zelig e nei telefilm di Don Matteo.

Nella seconda serata, sabato 29, lo stand gastronomico proporrà, sempre dalle 19,30, grigliata mista. In piazza Galileo Ferraris, dalle 20,30, preserata con i “Vecchi Ricordi”. In piazza Possis, dalle 23, musica con i Beggar’s Farm.

Infine domenica 30, dalle 19,30, serata del pesce. Alle 20,30, in piazza Galileo Ferraris, preserata con i “Dirty Old Sound”, e dalle 23 in piazza Possis musica con la cover band “Free Byte”.

Per adeguarsi alle disposizioni anti-Covid, agli ingressi allo stand gastronomico e all’area concerti all’aperto di piazza Possis sarà misurata la temperatura corporea dei presenti e registrato il codice fiscale. L’accesso allo stand gastronomico è consentito al massimo a 130 persone: prenotazioni all mail prolocolivornoferraris@gmail.com. L’accesso a piazza Possis è consentito al massimo a mille persone. Gli elenchi dei presenti saranno distrutti dopo 15 giorni.

Commenti