LIVORNO FERRARIS. Ora su YouTube c’è anche il canale Livorno Ferraris

L’Amministrazione comunale livornese ha da poco aperto un proprio canale sulla piattaforma YouTube. In questo modo le attività promosse dalle associazioni del paese o da Comune stesso saranno riproposte anche in rete. Un’iniziativa nata quasi per caso, come spiega l’assessore alla cultura Mara Bianchetti. «L’idea del canale [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti