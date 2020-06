LIVORNO FERRARIS. «Non volevo investire mia figlia»: Elmostafa Hayan presenta appello

Il legale di Elmostafa Hayan, condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della figlia Miriam, ha presentato appello per far riformare la sentenza di primo grado del suo assistito.

L’uomo, di origine marocchina, il 15 marzo dell’anno scorso in via [...]



