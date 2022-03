Federico Pizzamiglio è fuori dalla maggioranza consiliare livornese perché, pur essendo stato eletto nella lista del sindaco, in quasi dieci anni non ha capito come funziona l’Amministrazione Corgnati e quali sono le dinamiche interne al gruppo “Unione per Livorno”. Due cose, soprattutto, non ha capito: la prima è che devi stare al tuo posto e aspettare pazientemente il tuo turno, se mai verrà. La seconda: che Corgnati non tollera il dissenso, se non approvi tutto quel che propone incorri nelle sue ire e non ti salvi.

Con la cinquantina di preferenze raccolte alle [...]