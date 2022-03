LIVORNO FERRARIS. A metà del suo secondo mandato il sindaco Stefano Corgnati decide che il Consiglio comunale livornese necessita di un presidente che non sia il sindaco stesso, «sgravando il sindaco da alcune incombenze». Porta quindi all’approvazione del Consiglio una delibera di modifica dello Statuto per introdurre la figura del presidente.

La delibera è sbagliata fin dalla premessa (cita una precedente approvazione dello Statuto “con deliberazione n. 3 del 21.2.2020” che non esiste), ma il punto è un altro: per far passare la modifica occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, [...]