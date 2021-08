Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LIVORNO FERRARIS. Il Comitato Pro Restauri torna con un nuovo evento. Sabato 7 agosto l’associazione proporrà infatti la serata “Meditazione musicale per la solennità della festa di San Lorenzo”.

L’evento si terrà nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo: l’organista e compositrice Paola Dipietromaria, il soprano Annamichela Cerone e l’organista Daniele Valarega proporranno musiche di Mozart, Frescobaldi, Leonarda, Caccini e Padre Davide da Bergamo.

Per Paola Dipietromaria è un ritorno a Livorno Ferraris dopo il concerto del 2019, svoltosi nell’ambito della sesta edizione del festival “Il Suono”, oltre alla serata “Meditazione musicale per la festa di San Michele” del settembre scorso. Diplomata in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Torino, Dipietromaria ha al suo attivo esperienze come concertista, direttrice di coro e compositrice, oltre a essere direttore artistico dell’Associazione Taurinense Artistico Musicale.

«Il concerto – spiega Claudio Corgnati, presidente dell’associazione – avrà come protagonista il grande organo Serassi-Collino, restaurato nel 2016. Attualmente lsiamo impegnati nella raccolta di fondi per proseguire il restauro dei quadri della Via Crucis. Abbiamo già restituito ai fedeli sei tele, abilmente rivitalizzate dalla restauratrice Maria Giachetti di Settimo Rottaro». Il concerto sarà a ingresso libero e inizierà alle 21. I posti disponibili saranno 120.

Commenti