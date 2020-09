LIVORNO FERRARIS. “Meditazione musicale per la festa di San Michele”: Paola Dipietromaria suona l’organo Serassi-Collino

La chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire ospiterà, sabato 26 settembre alle 21, un concerto dell’organista Paola Dipietromaria: “Meditazione musicale per la festa di San Michele”. Dipietromaria suonerà l’organo Serassi-Collino, restaurato di recente grazie all’impegno del Comitato pro restauri chiesa San Lorenzo onlus.

Dipietromaria è diplomata in organo e composizione organistica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Ha inoltre frequentato corsi di perfezionamento e interpretazione di musica italiana, francese, spagnola e musiche bachiane con insegnanti di alto livello artistico. «Paola – commenta il presidente dell’associaizone Pro restauri, Claudio Corgnati – ha al suo attivo più di milla concerti, è stata direttrice del “Coro Jubilaeum”, è direttore artistico dell’Associazione Taurinense Artistico Musicale ed è diplomata in Musicoterapia. Sarà un piacere e un onore averla con noi». L’artista è attiva anche nelle scuole, nelle quali organizza sessioni di musicoterapia laboratori musicali con l’appoggio di varie associazioni culturali, insegnando pianoforte e canto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. All’attività di esecutrice affianca quella di compositrice di opere principalmente organistiche e corali; ha inciso numerosi dischi, alcuni dedicati alla musica antica come Il prezioso suono dell’Organo e L’Organo francese e la musica di tutti i tempi. Altri invece, come Musica d’organo per il III Millennio e Musica d’Organo al Colle Don Bosco contengono le sue composizioni più importanti.

Il programma del concerto di sabato 26 comprende: Dialogue di G. Corrette (1670-1730), Preludio al Corale “VomHimmel Kam der HengelSchaar “ BWV 607 di J. S. Bach (1685-1650), Fuga in sol magg. BWV 576, Sinfonia in “re” e Suonatina in “fa” di Padre Davide da Bergamo (1791-1863), Fuga di A. Scarlatti (1660-1725), Canzone II di G. Gabrieli (1557-1612). A chiudere la serata, infine, tre composizioni della stessa Dipietromaria.

Il concerto è organizzato dalla Parrocchia livornese assieme al Comitato Pro Restauri, con il patrocinio del Comune. L’ingresso è gratuito, e la serata si svolgerà nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Commenti