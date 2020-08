LIVORNO FERRARIS. «Mancano testimoni contro Hayan»: al via a Torino il processo d’appello

Il caso di Elmostafa Hayan tornerà in aula il 7 ottobre, a Torino, con la prima udienza del processo d’appello. Hayan, marocchino da molti anni residente a Livorno, in primo grado era stato condannato dal Tribunale di Vercelli a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti