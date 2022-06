LIVORNO FERRARIS. (f.v.) – In paese arriva la “Super Band”. Il progetto nasce dalla volontà di unire un contesto di più territori per mezzo della musica. La “Super Band” vede la partecipazione delle Bande musicali di Saluggia, Sant’Antonino e Livorno Ferraris. Le tre Bande insieme danno vita a una formazione di circa 70 elementi. Questa unione musicale ha nobili scopi, come spiega il presidente della Banda livornese, Alessandro Buzzoni: «Il messaggio di questo progetto è il poter abbattere qualsiasi limite e qualsiasi divisione, parlando il linguaggio universale della musica. È anche un messaggio di ripartenza nella musica di insieme, dopo due anni di stop a causa del Covid». Operativamente, le formazioni hanno prima studiato i brani per proprio conto, per poi inserirsi nel contesto di collettivo. Artefici della guida sono stati i tre direttori Cristina Ronsecco (Banda di Livorno) Enrico Momo (Banda di Saluggia) ed Enrico Negro (Banda di Sant’Antonino) che si sono alternati nella direzione dei vari brani.

La “Super Band” si è già esibita lo scorso 15 maggio a Sant’Antonino e mercoledì 1° giugno a Saluggia. La serie di concerti si concluderà domenica 12 a Livorno Ferraris, alle 21 al Palatenda di piazza Possis. Il concerto comprenderà musiche di insieme, cover di artisti famosi e medley, oltre a brani scritti e arrangiati dai direttori delle tre Bande.

