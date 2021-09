Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LIVORNO FERRARIS. Nelle ultime settimane sono in paese state molte le segnalazioni sull’abbandono di rifiuti. In particolare sembra sia divenuta un’abitudine utilizzare i nuovi cestini, collocati in corso Leone Giordano e nella pista ciclabile che porta al Conventino, come cassonetti nel quale rovesciare la spazzatura di casa. Capita così di vedere, come affermano alcuni residenti, automobili fermarsi e vuotare interi sacchetti della spazzatura all’interno dei cestini.