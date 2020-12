LIVORNO FERRARIS. La Sii aveva tagliato i tubi dell’acqua all’inquilino moroso. Il nuovo proprietario per averla… deve spendere 1350 euro

Compra una casa in paese ma non può avere l’acqua potabile, se non pagando 1350 euro prima di poter aprire il rubinetto. E’ quanto sta accadendo a Francesco Vamo, geometra livornese titolare di una ditta specializzata in impianti e costruzioni edili, sfortunato protagonista di una vicenda surreale, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti