LIVORNO FERRARIS. La sartoria Baboschi produce mascherine

L’emergenza Coronavirus non sta mettendo in crisi solo la sanità italiana. Il mondo del lavoro, soprattutto quello dei piccoli commercianti, è messo a dura prova dalle misure anticontagio imposte dal Governo. La lotta alla diffusione del Covid-19 rischia di essere il colpo di grazia per moltissime botteghe [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti