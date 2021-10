LIVORNO FERRARIS. Non si ferma al controllo dei carabinieri e dà il via a un inseguimento che porterà al suo arresto. È successo nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, sulla strada che porta da Vercelli a Livorno Ferraris. Un ventiduenne che viaggiava con due ragazze poco più giovani ha superato per molti tratti i 200 chilometri orari dopo aver oltrepassato senza fermarsi un posto di controllo in città. Dopo più di venti chilometri è stato fermato e arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di [...]



