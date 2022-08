I principali punti di interesse del paese avranno un’audioguida dedicata. Come? Grazie a “Flico”, applicazione per smartphone dedicata alla scoperta dei luoghi culturali d’Italia. Già l’anno scorso il Comune aveva deciso di aderire all’iniziativa, nell’ambito del progetto di valorizzazione turistica “Viaggia senza confini”, senza trovare mai occasione per l’inaugurazione, che avverrà sabato 28 agosto alle 16.30 davanti al monumento di Galileo Ferraris situato nell’omonima piazza, nel contesto della festa patronale del paese.

L’utilizzo dell’applicazione è semplice: sarà infatti sufficiente inquadrare il codice QR posto vicino al monumento, chiesa o luogo d’interesse che ne [...]