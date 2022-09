Il nuovo corso di raccolta differenziata iniziato a settembre sta creando non pochi disagi tra i cittadini. Sono infatti molte le lamentele dei livornesi sul servizio, soprattutto su tempi e modalità del conferimento dei rifiuti. A far storcere il naso è soprattutto la raccolta dell’indifferenziata “civile”, che ora viene ritirata ogni 14 giorni, invece che settimanalmente come avviene per le attività commerciali e come è sempre avvenuto per tutti fino al mese scorso. Un cambiamento reputato senza senso da molte persone: «Andiamo sempre peggio. Prima l’indifferenziata la raccoglievano tutte le settimane, e in estate puzzava maledettamente. Ora ogni quindici giorni: ci troveremo con i vermi»; «Per due settimane dobbiamo accumulare in casa l’indifferenziata? Spero che vengano presi dei provvedimenti, dal momento che paghiamo la tassa rifiuti».

Per tentare di risolvere le criticità, il Comune ha deciso di dare la possibilità ai cittadini di segnalare qualsiasi tipo di problema, come spiega il sindaco Stefano Corgnati: «Viste le difficoltà di questo avvio del nuovo servizio di raccolta, abbiamo messo a disposizione un modello di reclamo, da compilare e da inviare al Covevar. In questo modo potremo avere segnalazioni precise e puntuali, al fine di poter intervenire con le opportune azioni contrattuali. Per poter migliorare il servizio e intervenire sul gestore è importante compilare e inviare questo modello; le telefonate, i commenti sui social o i messaggi ad assessori, funzionari del Comune e operatori sul territorio non hanno alcun valore, senza la segnalazione scritta». La casella mail a cui inviare il modulo di segnalazione è info@covevar.it.

Intanto, per mercoledì 21 settembre alle 21 al Palatenda di piazza Possis è stata organizzata un’assemblea pubblica con alcuni esponenti del Covevar, per raccogliere le difficoltà dei cittadini e dare loro consigli e spiegazioni sul nuovo servizio.

