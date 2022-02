LIVORNO FERRARIS. La vendita delle “Arance della salute” è stata un successo in paese. Sabato 29 gennaio i volontari dell’Airc hanno infatti distribuito sacchetti di arance, marmellata e miele per raccogliere fondi in favore della ricerca sul cancro. Il banchetto livornese ha distribuito 77 sacchetti di arance, 36 vasetti di miele millefiori e 36 di marmellata di arance, per un totale di 1730 euro: un ottimo risultato.

La volontaria Mara Bianchetti commenta: «Ringraziamo la sezione degli Alpini, che ci ha aiutato nella distribuzione degli alimenti. La nostra riconoscenza va anche a [...]



