LIVORNO FERRARIS. In paese i “positivi” rimangono 13 di cui 6 in isolamento domiciliare

Rimane stabile il numero dei contagi da Covid-19 in paese. A oggi i casi positivi sono 13, in linea con i dati dei giorni scorsi. Di questi, 5 risultano ricoverati in ospedale e 6 in isolamento domiciliare obbligatorio e in buone condizioni di salute. Altre due persone [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti