Piemonte protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, il Simbolotto premia un giocatore di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, con oltre 54mila euro. Due vincite anche a Torino, una da 19.500 euro e l’altra da 14.250 euro, che portano il bottino totale della regione a 88mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 630 milioni dall’inizio dell’anno.