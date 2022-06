Livorno Ferraris piange la scomparsa di Renata Pavkovic. La giovane, appena trentenne, si è spenta in ospedale dopo sette mesi di lotta contro il destino.

Un destino che la mattina dell’8 dicembre 2021 l’ha voluta coinvolta in un brutto incidente all’altezza del Conventino delle suore di Loreto. Renata veniva trasportata all’ospedale di Vercelli già in condizioni critiche. Da quel giorno è rimasta in uno stato di coma, reputato irreversibile dai medici.

Una diagnosi che non ha tolto le speranze di un miracolo alla sua famiglia, a chi l’amava e le voleva bene. Tutto è finito qualche giorno fa, quando Renata ha deciso che non era più tempo di lottare e di soffrire in questa dimensione. La giovane lascia il papà Matteo, la mamma Finka e il fratello Ivan.

Renata era per tutti una ragazza solare e buona, come racconta Luna, una sua amica: «Eravamo entrambe Oss. Abbiamo fatto il corso assieme e siamo rimaste in contato anche a studi ultimati. Era una persona estremamente dolce e intelligente. Amava il prossimo come non mai e lo dimostrava tutti i giorni, con il suo lavoro. Non dimenticherò mai la sua bellezza e il suo altruismo». Il funerale di Renata Pavkovic si svolgerà domani, mercoledì 15 giugno alle 16 nella chiesa Parrocchiale. Partendo dalla Camera Ardente della Casa di cura l’Eremo di Miazzina, in provincia di Verbania.

Federico Valletta

Commenti