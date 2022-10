Domenica 9 ottobre è festa all’Oratorio “Sismondi”, inaugurato trent’anni fa da don Luigi Comin. Per “Il grande ritorno” alle 11 i ragazzi e gli animatori si ritroveranno nella parrocchiale per la messa; seguirà, alle 12,30, un pranzo nel salone dell’Oratorio (costo: 15 euro per gli adulti, 10 per i bambini fino a 10 anni); il menu prevede salatini e grana, pizza e focacce, paninetti con bagnetto verde, prosciutto cotto e salame, insalata di orzo e farro con prosciutto, tonno e verdure, prosciutto crudo umbro, toma, acqua e vino. Alle 15,30 merenda con torta per tutti. I posti disponibili sono 70, le prenotazioni si ricevono presso la cartoleria Giulianot.

