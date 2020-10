LIVORNO FERRARIS. Identificato l’uomo che in autostrada voleva rapinare la livornese Corgnati

A fine settembre aveva cercato di rapinare una giovane donna, la livornese Marta Corgnati, in auto in transito lungo l’autostrada A4. Qualche giorno fala Polizia stradale di Novara Est lo ha identificato e denunciato per tentata rapina: si tratta di un ventenne residente nel Torinese, già conosciuto [...]



