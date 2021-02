LIVORNO FERRARIS. I nuovi campi da calcio a cinque nell’area ex Pirelli e al “Bigando”

Il Comune prosegue anche quest’anno gli interventi sulle infrastrutture sportive del paese.

La prima novità del 2021 consiste nella realizzazione di un campo da calcio a cinque in via Goretta, nell’area del parcheggio dell’ex Pirelli. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di investire 55 mila euro per la creazione [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti