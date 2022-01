LIVORNO FERRARIS. Nelle ultime due settimane il paese è stato in balìa dei ladri. Sono infatti circa una decina i furti, o tentati tali, denunciati dai cittadini. Le effrazioni nelle case dei livornesi sono avvenute tanto in zone di periferia come via Guglielmo del Monferrato e via Alice, quanto in strade a ridosso del centro storico come l’inizio di via Bianzè.

In un’occasione, i malintenzionati sono stati visti scappare in mezzo ai campi, a piedi. I cittadini derubati, in alcuni casi presenti in casa al momento del furto, hanno denunciato prevalentemente [...]



