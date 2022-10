L’associazione culturale Arte organizza in paese i corsi della stagione 2022/ ‘23 di quella che nel 1998 era la scuola di musica Jeiem, evolutasi poi negli anni nell’associazione dedita all’apprendimento con sedi in tutto il Piemonte e a Roma. Con il patrocinio del Comune l’associazione potrà organizzare laboratori e corsi di musica, canto, disegno, pittura e inglese, in presenza e anche online. Proseguirà inoltre la collaborazione con il Comitato genitori di Livorno Ferraris, che sabato 1° ottobre ha ospitato la presentazione del progetto. Parteciperà alle iniziative anche la Banda Comunale, che con [...]



