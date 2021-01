LIVORNO FERRARIS. Galileo Ferraris nella “Hall of Fame” degli scienziati

Dagli Stati Uniti arriva un riconoscimento per Galileo Ferraris. L’ingegnere e scienziato livornese è stato infatti inserito nella Hall of Fame degli scienziati come padre dell’elettrotecnica.

A conferire il riconoscimento è stato l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) con sede a Piscataway, in New Jersey. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti