Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LIVORNO FERRARIS. Anche qui ci si mobilita per il referendum “Eutanasia legale, liberi fino alla fine”. La nascita del comitato promotore per la provincia di Vercelli ha infatti dato modo ai cittadini di dare la propria firma per chiedere l’introduzione di nuove leggi, che consentano al singolo individuo di decidere di porre fine alla propria esistenza.