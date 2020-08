LIVORNO FERRARIS. Festival “Il Suono”: la 7a edizione con un solo grande concerto lirico

Il Festival “Il Suono”, promosso dal Comitato pro restauri della chiesa parrocchiale di San Lorenzo onlus con il patrocinio del Comune, quest’anno si riduce a un’unica serata. A causa del Coronavirus, infatti, la settima edizione della rassegna sarà concentrata in un solo grande concerto lirico, dal titolo “Rimettiamoci all’opera”, con musiche di Vavilov-Caccini, Rossini, Liszt, Wagner, Mascagni, Mozart e Puccini. L’appuntamento è per venerdì 4 settembre, alle 21, nella parrocchiale di San Lorenzo martire: si esibiranno il soprano Simona Zambruno, il baritono Lorenzo Battagion ed il pianista Enrico Cerfoglio.

Zambruno, noto soprano vercellese, nel 1987 ha vinto il concorso del Laboratorio Lirico di Alessandria ed il “Mattia Battistini” di Rieti, e nel 1995 a Philadelphia il V Concorso internazionale “Luciano Pavarotti”; nel 1996 ha cantato, al fianco di Pavarotti, Bohème e Tosca.

Il baritono Lorenzo Battagion collabora con diverse realtà musicali in Italia e all’estero e come artista del coro col Teatro alla Scala di Milano, con l’Arena di Verona, e il Maggio Musicale Fiorentino: attualmente è in organico stabile al Teatro Regio Torino affiancando l’attività del coro a quella di solista.

Anche il pianista Enrico Cerfoglio è molto noto a Vercelli. Classe 1963, ha compiuto i suoi studi musicali prima al Liceo Viotti e poi alla Scuola comunale Vallotti con i maestri Vittorio Rosetta, pianista e direttore del coro alla Scala e alla Rai di Milano, e Laura Guelpa, allieva del maestro Vidusso e docente al Conservatorio di Siena. Particolarmente significativa, nel 1991, l’esecuzione a Vercelli per la Società del Quartetto, insieme ad altri pianisti, dell’integrale delle Sonate di Mozart. Da anni è ospite assiduo dei “Vespri d’Organo”, la manifestazione d’Avvento nella chiesa di San Michele a Vercelli, e del “Viotti Day”.

