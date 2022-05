LIVORNO FERRARIS. Doveva stare due mesi agli arresti domiciliari, e aveva quasi terminato di scontare la propria pena. Ma la voglia di fumare gli è stata fatale, rimediando una condanna ad altri sei mesi di detenzione. Ai carabinieri che lo hanno arrestato per evasione infatti ha detto di essere uscito di casa per comprare le sigarette. È successo lunedì 25 aprile, nella giornata in cui si festeggiava la Liberazione. Lui, un 46enne di Livorno Ferraris, nonostante la misura cautelare disposta nei suoi confronti è uscito comunque di casa in motorino.

Si [...]



