LIVORNO FERRARIS. Duemila euro ad “Arti e mestieri” per i concerti della festa patronale

La Giunta comunale ha deliberato di concedere all’associazione “Arti e Mestieri Livorno Ferraris”, con sede in via Martiri della Libertà 35, un contributo economico straordinario di duemila euro per la copertura delle spese di organizzazione dei due spettacoli di intrattenimento musicale di sabato 29 e domenica 30 [...]



