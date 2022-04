LIVORNO FERRARIS. In paese nasce il “Bosco dei nuovi nati”. L’iniziativa, voluta dall’assessorato alla gentilezza guidato da Davide Mosca, prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino venuto al mondo nel corso del 2021. L’iniziativa non sarà fine a sé stessa: la pianta scelta dall’Amministrazione è infatti l’evodia daniellii, comunemente definita “albero del miele”. «Si tratta di una pianta molto utile alle api e a tutti gli insetti impollinatori, in quanto capace di molteplici fioriture. E’ una pianta molto utile a livello ecologico», spiega Mosca. Anche l’aspetto simbolico dell’iniziativa non è da sottovalutare, sottoline al’assessore: «il “Bosco dei nuovi nati” crescerà ovviamente assieme ai bambini, e verrà inoltre arricchito con nuove piantumazioni in relazione ai bambini nati in questo e nei prossimi anni».

Per quanto concerne il 2021, il Comune procederà alla piantumazione di 24 piante, e ognuna di essa sarà associata una targhetta con il nome di un bambino nato l’anno scorso. Il “Bosco dei nuovi nati” sorgerà nell’area verde comunale di via Padre Bonaudo. L’inaugurazione avrà luogo domenica 24 aprile alle 10,30.

