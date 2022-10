Si conclude sabato 8 in chiesa la 9a edizione del festival “Il Suono”, organizzato dal Comitato pro restauri chiesa parrocchiale San Lorenzo onlus con il contributo del Comune.

Dopo il primo concerto, quello di sabato 1° ottobre al palatenda di piazza Possis con il coro P. Voices, la seconda e ultima serata è intitolata “Organo, fagotto e un Insolito Ottetto. Da Bach a Morricone, viaggio musicale nel tempo”. Suoneranno Daniela Scavio (organo), Franco Taulino (fagotto), Umberto Sparviero (fagotto) e l’Insolito Ottetto da camera “G.B. Viotti” diretto dal maestro Rino Messineo.

Daniela Scavio, laureata in Discipline Musicali, si è diplomata in Pianoforte al Conservatorio di musica “A. Vivaldi” di Alessandria dove ha continuato gli studi musicali in Organo e Composizione organistica e si è diplomata in Organo.

Franco Taulino, diplomato in fagotto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida del maestro Giovanni Graglia e docente di fagotto al Liceo Musicale di Alessandria, dispone di un vasto repertorio che gli permette di spaziare dalla musica barocca al rock progressivo.

Allievo di Taulino è il tortonese Umberto Sparviero, vincitore del concorso Arsarea città di Fossano 2021.

L’ Insolito Ottetto, di Fontanetto Po è una formazione di giovani musicisti che ha esordito nel 2020 in occasione del Viotti Day and Night; direttore – e, occasionalmente. tromba – è il maestro Rino Messineo, già docente di educazione musicale alla scuola secondaria di primo grado di Livorno Ferraris, che è anche alla testa della fontanettese Banda musicale “G.B. Viotti” e dirigente della locale Scuola di educazione musicale.

Il concerto inizia alle 21.

