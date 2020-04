LIVORNO FERRARIS. Coronavirus: un decesso e cinque contagiati

Il numero di casi positivi al Covid-19 in paese rimane stazionario. La piattaforma regionale ha comunicato cinque casi di positività in paese; di questi, un cittadino risulta in via di guarigione presso il proprio domicilio, un altro in decorso ospedaliero, tre ricoverati.

Purtroppo la settimana scorsa [...]



