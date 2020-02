E’ quello cucinato dal Rione Sant’Emiliano il “Risotto d’Oro 2020”.

Nella serata di sabato 22 febbraio, in occasione della cena di gala dell’evento “Chef 4 Li.Fe” tenutosi al Palatenda in piazza Possis, il rione si è aggiudicato il premio sfidando le contrade di San Sebastiano [...]



