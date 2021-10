LIVORNO FERRARIS. Il progetto per la realizzazione della nuova Biblioteca è quasi pronto. L’Amministrazione comunale intende spostare l’intero patrimonio librario nei locali dell’ex Consorzio agrario, sul lato di via Dionisotti, al fine di liberare gli spazi di Palazzo Ferraris per l’ampliamento del Museo Galileo e Adamo Ferraris.

Il progetto prevede la realizzazione di più ambienti dedicati a lettura e consultazione, scaffalature per la libera consultazione e un ampio [...]



