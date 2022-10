Domenica 23 ottobre la Pro Loco proporrà la tradizionale castagnata, che si terrà in piazza Possis presso il palatenda. Dalle 16 ci sarà inoltre l’animazione per i più piccoli, con Lele il Giocoliere e il suo spettacolo “La magia della giocoleria”, al cui termine verranno distribuiti palloncini colorati a tutti i bambini. Gli organizzatori prevedono un’alta partecipazione, vista la quantità di castagne che verranno preparate: circa 300 chili. Le castagne verranno distribuite gratuitamente a tutti i bambini delle scuola materna e delle elementari, grazie al patrocinio del Comune, come spiega il presidente della Pro Loco, Carlo Giovannini: «Ringrazio l’Amministrazione comunale, che si è impegnata a contribuire alla castagnata distribuendo i buoni per i piccoli delle scuole del paese, e per il sostegno che ci dà sempre». Le castagne verranno distribuite dalle 11.30 fino ad esaurimento.

La Pro Loco, inoltre, è già al lavoro per la festa di Halloween: «Il programma è ancora in via di definizione, ma posso già dire che inizieremo alle 20 con il giro “dolcetto o scherzetto” per le case del paese, per poi trasferirci alle 21 al Palatenda, dove ci sarà l’animazione proposta dai ragazzi dell’Oratorio Sismondi. La serata dovrebbe poi terminare con musica proposta da un dj».

Quella di Halloween sarà l’ultima festa della Pro Loco al Palatenda. Fino a fine novembre l’associazione infatti si fermerà, per poi riprendere le attività all’interno del nuovo polivalente, che dovrebbe essere inaugurato proprio a fine novembre. Il Palatenda verrà invece smantellato; quale sarà la sua destinazione dopo lo smontaggio non è ancora certo; tra le ipotesi al vaglio del Comune c’è la donazione della struttura all’associazione “Gerbidi in festa”.

