LIVORNO FERRARIS. Cacciò di casa i genitori sotto la pioggia: non era in grado di intendere e di volere

È stato assolto con formula piena perché non in grado di intendere il 34enne di origine marocchina arrestato lo scorso aprile in paese. L’uomo è stato giudicato con rito abbreviato: era accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Negli scorsi mesi, in piena [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti