Il Comune ha pubblicato nei giorni scorsi un bando per l’assegnazione di otto orti urbani per un periodo di cinque anni.

Nella categoria “per anziani” gli appezzamenti saranno assegnati in base a una graduatoria che terrà conto di due parametri: l’età del richiedente e la fascia Isee, mentre in quella “per famiglie” conterà il solo Isee.

In entrambe la categorie si può concorrere se non si ha “la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale” e non si è imprenditore agricolo titolare di partita Iva. [...]