Un mobile di casa cade schiacciando un bambino di 6 anni. E’ la brutta disavventura occorsa martedì 13 settembre a una famiglia di origine brasiliana che abita in paese. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso al “Regina Margherita” di Torino. Seppur non in pericolo di vita, la prognosi è di circa 40 giorni, come spiega Luis, il papà del bambino: «A nostro figlio è caduto un armadio addosso, che gli ha procurato la frattura del bacino e un trauma addominale, ma fortunatamente non avrà bisogno di alcun intervento chirurgico. L’incidente è [...]



