LIVORNO FERRARIS. Era la sera di San Valentino e in preda alla tristezza e alla gelosia, probabilmente dopo qualche bicchiere di troppo, aveva dato fuoco alla vettura del nuovo compagno della sua ex fidanzata.

Quella sera i carabinieri sono prontamente intervenuti in via Rosa dove poco prima aveva preso fuoco un’auto parcheggiata in strada. Si trattava di una Volvo V50 SW: il proprietario abitava nelle vicinanze.

L’uomo era sceso in strada e, utilizzando un estintore, [...]